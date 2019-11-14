Дебют в Запорожье: анонс матча Украина - Эстония

Сборная Украины впервые сыграет в Запорожье.

В четверг, 14 ноября, сборная Украины будет принимать команду Эстонии в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Эстония.

Начало встречи - в 19.00.

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Сборная Украины

Украина досрочно оформила выход на Евро-2020, поэтому последние два матча в году уже не имеют серьезного значения. В семи турах квалификации команда Андрея Шевченко набрала 19 очков и возглавляет группу B.

Жирной точкой в плане достижения цели стала яркая победа над Португалией в Киеве 14 октября - 2:1. Тот успех гарантировал команде Шевченко выход в финальную часть турнира.

Сейчас наша сборная имеет серию из шести подряд побед и всего два пропущенных мяча - это лучший показатель наряду с бельгийцами во всем отборе.

Национальная команда впервые проведет поединок в Запорожье. Уже 17 ноября украинцы сыграют на выезде с Сербией в отборе Евро-2020, но и сегодня, и в следующей игре Шевченко вряд ли будет ставить на первое место результат.

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Кадровая ситуация

В сборную не был вызван Тарас Степаненко - он пропустит матч с Сербией из-за дисквалификации, поэтому на товарищескую игру его тоже не позвали. Шанс дебютировать в команде на этой позиции будет у хавбека "Зари" Дмитрия Иванисени.

Из-за травм на сборах отсутствуют игроки "Шахтера" Марлос и Жуниор Мораес, а Евгений Коноплянка вернется в строй только к Сербии. Из-за рождения ребенка отсутствует Руслан Малиновский, а Александр Зинченко остается в лазарете.

У Эстонии матч пропустит главная звезда команды Рагнар Клаван, который очень успешно в последнее время играет за "Кальяри". Бывший защитник "Ливерпуля" просто получил отдых, чтобы не перегружать организм в свои 34 года. В целом тренер эстонцев уже признался, что даст шанс молодым.

Ориентировочные составы

Украина:Лунин, Соболь, Пластун, Шабанов, Караваев, Иванисеня, Шепелев, Коваленко, Цыганков, Ярмоленко, Беседин

Эстония: Игонен, Камс, Баранов, Кууск, Пикк, Кяйт, Лийвак, Айнсалу, Крейда, Пури, Аниер

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Эстония неплохо обороняется, пытается строить выход из обороны за счет передач. Неплохо играет на стандартных положениях. Надо опасаться контратак. Думаю, публика в Запорожье примет нас хорошо. Ждем, что придут зрители и поддержат команду. С удовольствием сюда приезжаем, первый раз команда играет, такой уровень. Думаю, болельщики придут".

Главный тренер сборной Эстонии Карел Волайд:

"Я дам шанс сыграть многим молодым футболистам, но выйдут и опытные исполнители. Мы надеемся не отойти от того стиля, который избрал тренерский штаб. У нас есть фундамент и определенные задачи на матч с Украиной. Конечно, трудно ожидать содержательной игры от того состава, который мы будем вынуждены выставить".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров во главе с представителем Испании Хуаном Мартинесом Мунуэрой.