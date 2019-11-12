Барселона представила комплект формы в честь Каталонии (видео)

Экипировка оформлена в желтом и красном цветах.

"Барселона" представила четвертый комплект формы на текущий сезон.

Видео презентации клуб опубликовал на своей странице в Twitter.

Экипировка сделана в цветах каталонского флага. Впервые в истории у клуба будет сразу четыре комплекта формы в сезоне.

"Откуда мы. На протяжении многих лет мы чувствовали это. И вот уже 120 лет это глубоко внутри нас" - гласит подпись к презентации, в которой принял участие футболист "Барсы" Серхи Роберто.

Wherever we are from.

For so many years we have felt it.

And for 120 years, it’s deep within us.#HoPortemDins ❤ pic.twitter.com/CCpOe8eu8R — FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 ноября 2019 г.

Напомним, в Каталонии продолжаются протесты после того, как Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году. Стоит отметить, что "Барселона" и Федерация футбола Каталонии поддержали политзаключенных.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-футболист "Арсенала" и "Барселоны" рассказал о неудачном просмотре в киевском "Динамо".