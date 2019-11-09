"Просидел на замене": экс-футболист Арсенала и Барселоны рассказал о неудачном просмотре в киевском Динамо

Александр Глеб не подошел киевлянам.

Бывший полузащитник "Барселоны" и лондонского "Арсенала" Александр Глеб рассказал, как оказался на просмотре в киевском "Динамо" в начале своей карьеры.

Белорус поделился воспоминаниями для YouTube-канала "КраСава".

Читайте такжеСкауты Милана просматривали лидера Шахтера в матче Лиги чемпионов

"В сарае жили, нас поселили там на раскладушках на старой их базе. И там где-то человек 50 на просмотре, чуть ли не со всего Союза. Итак, готовьтесь, сейчас мы кроссик - тест Купера пробежим. Я им говорю: я не буду тест Купера бежать. А потом футбольчик, какой-то там турнир в зале был. После тренировки давление меряют, а у меня такое, знаешь, с детства, когда кровь из пальца или из вены сдаешь, я чуть сознание не теряю.

Мне когда меряли давление, у меня там 145 на 80 и доктора говорят: Не-не-не, тебе нельзя. Я говорю: Да блин, нормально все. В итоге я просидел на замене, меня не поставили. И все, я уехал", - признался Глеб.

В составе "Барселоны" Глеб стал чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании и победителем Лиги чемпионов. 38-летний полузащитник проводит свой последний сезон в составе "Ислочи" в Беларуси.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко вызвал в сборную Украины форварда "Динамо".