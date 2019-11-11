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Появилось видео с имитацией криков обезьян болельщиками Динамо в матче с Шахтером (видео)

10:41, 11 ноября 2019
Футбол
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Фанаты Динамо провоцировали легионеров Шахтера / фото: footboom.com

На записи видно, как люди на гостевом секторе стадиона "Металлист" имитировали обезьянье уханье, а также нецензурно прогоняли футболистов "горняков".

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, во втором тайме игра была остановлена на несколько минут из-за проявлений расизма в адрес бразильцев "Шахтера". Тайсон показал средний палец фанатам киевлян, за что был удален. Дончане в итоге одержали победу со счетом 1:0.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" и "Динамо" опубликовали заявления относительно эпизода расизма на трибунах.

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Теги: #Динамо#Шахтер#УПЛ#расизм