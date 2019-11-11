Появилось видео с имитацией криков обезьян болельщиками Динамо в матче с Шахтером (видео)

Фан-сектор киевлян оскорблял игроков донецкого клуба.

Появилось видео расистских оскорблений от болельщиков киевского "Динамо" в адрес игроков донецкого "Шахтера" в поединке 14-го тура УПЛ.

На записи видно, как люди на гостевом секторе стадиона "Металлист" имитировали обезьянье уханье, а также нецензурно прогоняли футболистов "горняков".

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, во втором тайме игра была остановлена на несколько минут из-за проявлений расизма в адрес бразильцев "Шахтера". Тайсон показал средний палец фанатам киевлян, за что был удален. Дончане в итоге одержали победу со счетом 1:0.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" и "Динамо" опубликовали заявления относительно эпизода расизма на трибунах.