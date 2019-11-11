Появилось видео с имитацией криков обезьян болельщиками Динамо в матче с Шахтером (видео)
10:41, 11 ноября 2019Футбол
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Фан-сектор киевлян оскорблял игроков донецкого клуба.
Фанаты Динамо провоцировали легионеров Шахтера / фото: footboom.com
Появилось видео расистских оскорблений от болельщиков киевского "Динамо" в адрес игроков донецкого "Шахтера" в поединке 14-го тура УПЛ.
На записи видно, как люди на гостевом секторе стадиона "Металлист" имитировали обезьянье уханье, а также нецензурно прогоняли футболистов "горняков".
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, во втором тайме игра была остановлена на несколько минут из-за проявлений расизма в адрес бразильцев "Шахтера". Тайсон показал средний палец фанатам киевлян, за что был удален. Дончане в итоге одержали победу со счетом 1:0.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" и "Динамо" опубликовали заявления относительно эпизода расизма на трибунах.
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