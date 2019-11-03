Разгром на своем поле: Днепр-1 потерпел пятое подряд поражение в УПЛ (видео)

В 13-м туре чемпионата Украины днепряне проиграли "Заре".

В Днепре прошел матч 13-го тура украинской Премьер-лиги между "Днепром-1" и "Зарей". Результативный поединок завершился разгромной победой гостей.

"Днепр-1" потерпел пятое подряд поражение в чемпионате. У днепрян осталось 11 очков, команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

"Заря" одержала третью победу кряду в УПЛ. Набрав 25 очков, луганчане вышли на третье место, которое могут потерять после матча "Динамо".

"Днепр-1" - "Заря" - 1:4

Голы: Коркишко, 59 - Кабаев, 2, Иванисеня, 22, Кочергин, 73, Леднев, 83 (с пенальти)

"Днепр-1": Юрчук, Шаповал, Лопыренок, Гуйе, Полевой, Батагов, Когут, Снижко (Беляев, 88), Булеца (Коркишко, 46), Назаренко, Супряга (Кулиш, 71)

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко (Вернидуб, 80), Михайличенко, Иванисеня, Леднев, Юрченко, Кочергин (Хомченовский, 86), Русин, Кабаев (Лунев, 80)

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УНИАН ранее также сообщал о том, что в 13-м туре УПЛ "Шахтер" обыграл "Карпаты".