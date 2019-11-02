Шахтер полурезервным составом разгромил Карпаты во Львове (видео)

"Горняки" набрали очередные три очка.

В субботу, 2 ноября, во Львове "Карпаты" принимали донецкий "Шахтер" в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Дончане праздновали победу со счетом 3:0.

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Во Львов по разным причинам не отправились лидеры "Шахтера" - Евгений Коноплянка, Марлос, Исмаили, Сергей Кривцов, Андрей Пятов и Алан Патрик. Тем не менее, это не помешало гостям добыли уверенную победу.

Счет на 10-й минуте открыл Борячук, который воспользовался грубой ошибкой вратаря Пидкивки и отправил мяч в пустые ворота. До конца первого тайма дончане продолжали атаковать, но увеличить преимущество не смогли.

Уже во втором тайме на поле появился Коваленко, который отправил мяч в сетку ворот "Карпат" ударом головой. Точку поставил Тете пушечным ударом в угол ворот - 3:0.

"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 65

"Карпаты": Пидкивка, Веремиенко (Деда, 46), Халл, Вакуленко, Дубинчак, Мартинс, Назарина, Ди Франко, Клец (Войковиц, 67), Понде (Бойчук, 67), Дженнингс

"Шахтер": Шевченко, Додо, Бондарь, Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 55), Тете, Дентиньо, Соломон (Болбат, 52), Борячук (Сикан, 67)

Предупреждение: Понде

Гол Борячука

Гол Коваленко

Гол Тете

Серия "Карпат" без побед в чемпионате продлилась до шести игр. Команда остается 10-й в турнирной таблице, набрав 10 очков. В активе "Шахтера" уже 37 очков и первое место.

УНИАН ранее сообщал о том, что УАФ дисквалифицировала бразильского легионера "Шахтера" на три матча.