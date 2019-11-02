Сезон за три месяца: форвард сборной Украины Яремчук установил личный рекорд результативности

Нападающий показал значительный прогресс за последний год.

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук проводит свой самый успешный сезон в карьере.

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Всего 23-летний экс-футболист "Динамо" провел 21 матч за сборную и бельгийский клуб, записав на свой счет 15 голов. 13 из них - за "Гент", а два - за национальную команду.

Этих показателей Яремчук добился всего за три месяца и шесть дней, что является рекордом его результативности и подтверждением серьезного прогресса.

В прошлом сезоне нападающий забил 14 голов в 53 матчах. Таким образом, украинец превзошел показатель целого сезона всего за три месяца.

Напомним, Роман Яремчук перешел в "Гент" из киевского "Динамо" в позапрошлом году. Футболист является основным форвардом сборной Украины, которой помог досрочно выйти на Евро-2020.

УНИАН ранее сообщал о том, что Яремчук и Пластун принесли "Генту" ничью в чемпионате Бельгии.