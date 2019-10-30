Досрочный финал: анонс матча Динамо - Шахтер

Украинские гранды встретятся на "Олимпийском" в кубковом матче.

В среду, 30 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся "Динамо" и "Шахтер".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Шахтер.

Начало встречи - в 19:30.

Динамо - Шахтер: где смотреть матч по ТВ

В текущем сезоне "Динамо" и "Шахтер" встречались уже два раза. В матче за Суперкубок киевляне одержали победу со счетом 2:1, а в поединке первого круга "горняки" с таким же счетом победили на выезде.

"Динамо"

Киевляне подходят к поединку с дончанами с серией из девяти матчей без поражений (шесть побед). При этом в семи из девяти поединков команда Алексея Михайличенко сохраняла ворота на замке.

Правда, за последние игры команду все-таки больше критикуют.

В третьем туре группового этапа Лиги Европы "Динамо" дома сыграло вничью с "Копенгагеном" - 1:1. Гости часто выглядели острее в атаке и сильнее в защите, поэтому подтвердить статус фаворита украинской команде не удалось.

Аналогично все сложилось в прошлом туре УПЛ. "Динамо" принимало одного из аутсайдеров - львовские "Карпаты". Хозяева вышли вперед после перерыва, но в итоге позволили сопернику счет сравнять, а могли и вовсе проиграть в самой концовке.

В настоящий момент о чемпионской интриге в Премьер-лиге речи не идет - динамовцы отстают от "Шахтера" на десять очков, занимая второе место.

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"Шахтер"

Команда Луиша Каштру до прошлого тура УПЛ была единственной в топ-10 чемпионатах Европы, которая не теряла очки в нынешнем сезоне на внутренней арене.

Остановить дончан смогла "Александрия" - 0:0. Чудеса в воротах бронзового призера Премьер-лиги творил Панькив, поэтому о спаде в игре "горняков" говорить не приходится. Просто подвела реализация.

Лидерство у "Шахтера" в чемпионате все равно сохраняется аналогичное - с отрывом в десять пунктов. Куда сложнее ситуация в Лиге чемпионов. Там было поражение от "Ман Сити" (0:3), победа над "Аталантой" (2:1), а вот в прошлом туре довольно неожиданно не удалось обыграть загребское "Динамо" в Харькове - 2:2.

"Шахтер" - действующий чемпион Кубка Украины. В прошлом финале "горняки" разгромили "Ингулец" - 4:0. Более того, команда владеет титулом в последние четыре года.

Травмы и дисквалификации

У "горняков" перед матчем по индивидуальной программе занимались Майкон, Александр Пихаленок и Андрей Тотовицкий. Из-за дисквалификации команде не поможет Алан Патрик.

Что касается киевлян, то после травм продолжают восстанавливаться защитник Никита Бурда и вратарь Денис Бойко. Под вопросом также участие Тамаша Кадара и Виталия Буяльского.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Цыганков, Вербич, Беседин

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Коваленко, Степаненко, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес

Мнения экспертов

Олег Федорчук:

"Думаю, сейчас "Шахтер" переживает некоторый спад. Это было прогнозируемо, учитывая, что "горняки" выбирают игровой метод подготовки к сезону. Им тяжело долго держать форму на пике готовности. Подобное было и при Луческу. Большинство иностранных специалистов используют именно такую систему работы.

У "Динамо" все традиционно, акцент сделан на силовую работу, что позволяет команде дольше быть в максимальной физической форме. А с приходом на тренерский мостик Алексея Михайличенко киевляне стали играть еще и рационально. Если раньше я бы поставил 60 на 40 в пользу "Шахтера", то сейчас шансы на победу, думаю, приблизительно одинаковые. Даже "Динамо" будет иметь небольшой перевес за счет своего болельщика".

Святослав Сирота:

"В кубковом матче нужно, чтобы "Динамо" накрывало "Шахтер" на его половине, заставляло защитников ошибаться - они привыкли вальяжно играть с другими командами УПЛ, поэтому часто выходят на матчи расслабленными. Как только на поле более-менее приличная команда - начинают появляться проблемы. Это мы видим по еврокубкам. Им трудно играть под прессингом".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским из Кропивницкого.