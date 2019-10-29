Динамо - Шахтер: где смотреть матч Кубка Украины

Украинские гранды сразятся за путевку в четвертьфинал турнира.

В среду, 30 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся "Динамо" и "Шахтер".

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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Шахтер.

Начало встречи - в 19:30.

В прямом эфире встречу украинских грандов будет транслировать телеканал "2+2".

В текущем сезоне "Динамо" и "Шахтер" встречались уже два раза. В матче за Суперкубок киевляне одержали победу со счетом 2:1, а в поединке первого круга "горняки" с таким же счетом победили на выезде.

Дончане являются действующими чемпионами Кубка Украины. В финале прошлого розыгрыша команда легко обыграла "Ингулец" - 4:0.

УНИАН ранее также сообщал о том, кто будет судить матч "Динамо" - "Шахтер".