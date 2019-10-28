Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Кубка Украины

Гранды украинского футбола встретятся уже на стадии 1/8 финала.

30 октября на "Олимпийском" в Киеве пройдет матч Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером". Жребий свел украинские топ-клубы уже на стадии 1/8 финала.

По мнению букмекеров, "горняки" являются фаворитами этого противостояния.

На победу "Шахтера" по итогам основного времени матча можно поставить с коэффициентом 2,01, на ничейный результат - 3,65, а на победу "Динамо" - 3,55.

На проход "горняков" в следующий этап букмекеры дают коэффициент 1,55, а на то, что дальше пройдет "Динамо" - 2,46.

В текущем сезоне "Динамо" и "Шахтер" встречались уже два раза. В матче за Суперкубок киевляне одержали победу со счетом 2:1, а в поединке первого круга "горняки" с таким же счетом победили на выезде.

УНИАН ранее также сообщал о том, кто будет судить матч "Динамо" - "Шахтер".