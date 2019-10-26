УПЛ: Заря разгромила Ворсклу (видео)

Подопечные Виктора Скрипника одержали уверенную домашнюю победу.

Луганская "Заря" выиграла у полтавской "Ворсклы" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги.

На 16-й минуте красивым обводящим ударом хозяев вывел вперед Назарий Русин, который забил свой шестой гол в сезоне. На второй добавленной к первому тайму минуте Владлен Юрченко реализовал пенальти, а на 62-й минуте Владислав Кабаев довел счет до разгромного ударом с острого угла. Точку в матче поставил Богдан Леднев.

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Отметим, что последние два гола "Заря" забила, играя в большинстве.

Луганский клуб набрал 22 очка и после своего матча поднялся на третье место в турнирной таблице. У "Ворсклы" - 8 очков и одиннадцатая позиция.

"Заря" - "Ворскла" - 4:0

Голы: Русин, 16, Юрченко, 45+2 (с пенальти), Кабаев, 61, Леднев, 77

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко (Белый, 60), Иванисеня (Хомченовский, 72), Леднев, Юрченко, Кочергин (Лунев, 46), Кабаев, Русин

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Баенко, Мельничук, Челядин, Стрижак (Кравченко, 81), Васин, Луизао (Мартыненко, 60), Ребенок, Коломоец (Козыренко, 66)

Удаление: Баенко, 56 (повторное предупреждение)

УНИАН также сообщал о том, что в 12-м туре УПЛ "Мариуполь" выиграл у "Колоса".