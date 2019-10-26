Мариуполь обыграл Колос в стартовом матче 12-го тура УПЛ

Мариупольцы поднялись в топ-шестерку чемпионата Украины.

В стартовом матче 12-го тура и второго круга украинской Премьер-лиги "Мариуполь" принимал "Колос". Матч завершился победой хозяев поля.

На 39-й минуте Игорь Кирюханцев вывел "Мариуполь" вперед после ошибки защитника "Колоса", который выбил мяч на соперника. А на 86-й минуте Дмитрий Топалов замкнул передачу Владислава Вакулы.

Благодаря этой победе "Мариуполь" набрал 16 очков и поднялся в топ-6 УПЛ. У "Колоса" - 14 очков и седьмая строчка.

"Мариуполь" - "Колос" - 2:0

Голы: Кирюханцев, 39, Топалов, 86

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Быков (Тищенко, 80), Танковский, Федорчук, Чурко (Топалов, 70), Мишнев, Горбунов (Корниенко, 68), Вакула

"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Милько, Ориховский, Морозко, Ильин, Смирный (Кызылатеш, 25 (Д. Костышин, 77), Нехтий (Кожушко, 66)

Удаление: Максименко, 90

УНИАН ранее также сообщал, где смотреть матчи 12-го тура УПЛ.