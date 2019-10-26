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Заря - Ворскла: видеообзор матча УПЛ

18:55, 26 октября 2019
Футбол
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На счету Владлена Юрченко 4 гола и 2 ассиста в 10 матчах УПЛ / фото: ФК Заря

Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

В составе "Зари" забивали Назарий Русин, Владлен Юрченко, который реализовал пенальти, Владислав Кабаев и Богдан Леднев.

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 12-го тура УПЛ.

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Теги: #Заря#Владлен Юрченко