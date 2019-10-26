Заря - Ворскла: видеообзор матча УПЛ
18:55, 26 октября 2019Футбол
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В Запорожье прошел матч 12-го тура чемпионата Украины.
На счету Владлена Юрченко 4 гола и 2 ассиста в 10 матчах УПЛ / фото: ФК Заря
В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги 26 октября "Заря" на "Славутич Арене" принимала "Ворсклу".
Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.
В составе "Зари" забивали Назарий Русин, Владлен Юрченко, который реализовал пенальти, Владислав Кабаев и Богдан Леднев.
Видеообзор матча
Заря – Ворскла - 4:0. Обзор матча
Полное видео матча
УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 12-го тура УПЛ.
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