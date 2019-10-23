Динамо - Копенгаген: где смотреть матч Лиги Европы
15:52, 23 октября 2019Футбол
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Киевляне проведут матч третьего тура группового этапа ЛЕ.
До перехода в Динамо Беньямин Вербич выступал за Копенгаген / фото: ФК Динамо
24 октября на "Олимпийском" в Киеве пройдет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между "Динамо" и "Копенгагеном".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Копенгаген".
Начало встречи - в 22.00.
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Транслировать матч "Динамо" - "Копенгаген" в прямом эфире будет телеканал "Футбол 2".
После двух стартовых туров "Динамо" и "Копенгаген" набрали по 4 очка и располагаются на двух первых строчках в турнирной таблице группы D. Датский клуб - на первом месте за счет лучшей разницы мячей.
Как сообщал УНИАН, перед матчем против "Копенгагена" "Динамо" в рамках УПЛ обыграло "Александрию".
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