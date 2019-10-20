Динамо с трудом обыграло Александрию в центральном матче тура УПЛ (видео)

Победу хозяевам принес Виталий Миколенко.

В воскресенье, 20 октября, в 11-м туре украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало на "Олимпийском" "Александрию".

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Команда Алексея Михайличенко праздновала победу со счетом 1:0.

На старте поединка команды обменялись опасными моментами: Фран Соль не сумел нанести точный удар, когда избавился от опеки защитников на 5-й минуте, а затем Ковалец пробивал низом и Бущан не сразу зафиксировал мяч.

Киевляне выглядели острее в атаке и на 33-й минуте сумели открыть счет: Де Пена оказался с мячом на фланге и совершил точную подачу на голову Миколенко - защитник не промахнулся и забил свой дебютный мяч в УПЛ.

Второй тайм команды начали на встречных курсах. Несколько раз удачно включался в игру голкипер александрийцев Панькив, а самый реальный шанс был у Дубры, который пробивал головой, но мяч прошел над перекладиной ворот "Динамо". Спустя минуту Соль ответил аналогичным моментом и также не сумел забить.

Ближе к концу поединка хозяева старались контролировать мяч и не позволять сопернику идти вперед. В одном из моментов Де Пена остро простреливал, но Панькив в последний момент перевел мяч на угловой. На 84-й минуте александрийцы подали в штрафную киевлян с фланга, а Шабанов едва не отправил мяч в свои ворота. "Динамо" удалось удержать минимальное преимущество.

"Динамо" - "Александрия" - 1:0

Гол: Миколенко, 33

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Гармаш (Вербич, 68), Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Соль (Родригес, 81), Де Пена (Караваев, 90+3)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко, Лучкевич (Ситало, 66), Ковалец, Банада, Лучкевич, Безбородько (Шастал, 61), Третьяков (Задерака, 80)

Предупреждения: Цыганков, Де Пена, Попов - Безбородько, Задерака, Бухал

"Динамо" набрало 23 очка и теперь единолично занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на десять пунктов. В активе "Александрии" осталось 19 очков и пятое место.

Киевляне имеют серию из восьми матчей без пропущенных мячей.

УНИАН ранее сообщал, что "Мариуполь" в концовке вырвал победу над "Днепром-1".