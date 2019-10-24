Динамо - Копенгаген - 1:1: онлайн матча Лиги Европы

Вице-чемпион Украины в третьем туре принимал соперника из Дании.

24 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве проходил матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между киевским "Динамо" и датским "Копенгагеном".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Копенгаген".

Лига Европы, групповой этап, 3-й тур

Динамо - Копенгаген - 1:1

Гол: Шабанов, 53 - Сотириу, 2

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Де Пена (Гармаш, 80), Вербич, Беседин

"Копенгаген": Юнссон, Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо, Штаге, Зека, Фишер (Томсен, 75), Сантос (Бендтнер, 89), Сотириу, Фальк (Варела, 87)

Предупреждения: Сидорчук, Вербич, Кендзера, Беседин - Стаге

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток. Ничья - 1:1.

90+3 - Кендзера навесил в штрафную, а Гармаш пробил головой очень неточно.

Три минуты добавил арбитр.

89 - Сантоса меняет Бендтнер.

87 - Фалька меняет Варела.

85 - Пушечный удар от Бартолеца со штрафного - выше ворот. Опасно было.

82 - Шепелев набросил мяч на партнера в штрафной, а мог и пробить. Потеряли момент киевляне.

81 - Офсайд у Вербича во время подачи от Цыганкова со штрафного.

80 - Де Пену меняет Гармаш.

77 - Никто из датчан не замкнул подачу с углового.

75 - Фишера меняет Томпсен.

73 - Везет нашим. После удара Сантоса и рикошета от Кендзеры мяч прошел рядом со штангой.

72 - Виктор Цыганков! Лидер киевлян вышел под острым углом один на один с вратарем, но мяч в итоге нормально не достал!

70 - Беседин подыграл себе рукой после выброса мяча от Бущана.

68 - Беседин просил пенальти, но в итоге получил желтую.

67 - Кендзера прострелил, но мяч оказался у защиты датчан.

65 - Датчане успокоили игру и стараются сами атаковать.

63 - Тушит пожар Нельсон после паса на Беседина.

60 - Цыганков потерял мяч после навеса со штрафного, а мог отдавать острый пас.

58 - Бартолец желтую получил за срыв нашей атаки. Начало получаться у "Динамо"!

57 - Попов неудачно пробил головой после подачи от Цыганкова с углового.

56 - Шабанов вынес мяч после опасной подачи со штрафного.

55 - После подачи с углового от датчан "Динамо" отбилось, а во второй волне Кендзера совершил неудачный подкат и получил желтую. Штрафной исполнит "Копенгаген".

53 - Гооооооооол! Подачу со штрафного от Виктора Цыганкова замыкает ударом головой Артем Шабанов! Голкипер даже не шелохнулся! 1:1.

51 - Стаге наказан желтой за удар после свистка.

47 - Подача со штрафного от датчан завершилась слабым ударом по воротам - Бущан легко забрал мяч.

46 - Желтая Вербичу за фол в центре поля.

Второй тайм начался. Команды обошлись без замен.

Любопытно, что "Динамо" пропустило мяч впервые за 666 минут.

Перерыв. "Динамо" уступает со счетом 0:1.

45+1 - Дальний удар от Де Пены - выше ворот.

Одну минуту добавил арбитр.

45 - Цыганков мог выйти один на один, но не дотянулся до мяча.

44 - Подача с фланга от Де Пены - вынес мяч защитник. Киевляне продолжают позиционно атаковать.

41 - Де Пена после ошибки защитника мог бить, но прострелил - никто из киевлян мяч не достал.

39 - Цыганков отдал пас на Вербича в контратаке - защитник перехватил мяч.

38 - Овьедо простреливал в центр штрафной киевлян - Попов вынес мяч на угловой.

37 - Классная команда у датчан, стоит признать. Тяжело пока "Динамо" проходить защиту соперника.

34 - Классно пробил Де Пена с левой - голкипер со второй попытки фиксирует мяч.

30 - Заработали датчане штрафной и подали, но наши отбились. Правда, Де Пена в простой ситуации упустил мяч и не смог развить контратаку.

26 - В последние минуты отбивается "Динамо". Датчане очень комфортно себя чувствуют.

23 - Дважды Бущан спасает "Динамо"! Сначала после удара-парашюта, а затем Фишер пробивал с близкого расстояния. Кошмар в защите пока у киевлян.

22 - Желтая Сидорчуку за фол в центре поля. Сергей сегодня проводит не лучший матч.

18 - Ух, Де Пена мог отправлять мяч в сетку после навеса с фланга, но мяч после рикошета ушел на угловой.

16 - Часто теряют мяч динамовцы на ровном месте в центре поля. Особенно "активен" Сидорчук. Датчане молниеносно переходят в атаку.

14 - Овьедо снес Вербича, но отделался устным предупреждением.

10 - Де Пена сумел принять мяч после подачи с фланга и пробил низом - голкипер забрал мяч.

9 - Навес от Миколенко - верховую борьбу проигрывает Беседин Нельсону.

8 - Вот и шанс! Навес с фланга пошел в штрафную гостей - Беседин наносил удар головой, но не попал по воротам.

7 - Сантос прошел с мячом к штрафной и пробил - мимо ворот.

6 - Владеют мячом защитники "Динамо", но пока ничего не получается в плане продвижения вперед.

2 - Гол. Забивают датчане. Затяжная комбинация с подачей на дальнюю штангу завершилась скидкой мяча на Сотириу, который расстрелял ворота Бущана в касание - 0:1.

Стартовый свисток. Матч начался!

Команды выходят на поле. На "Олимпийском" тоже виднеется тот самый туман, который накрыл весь город.

Завершился матч во Франции, где "Александрия" сыграла вничью с "Сент-Этьеном" - 1:1. Молодцы, парни!

"Копенгаген" не останется без поддержки на "Олимпийском".

Расстановка "Динамо".

"Главную нашу проблему я вижу не в защите или в воротах, потому что Бущан не уступит Бойко, а в атаке - с конструктивом. Мы очень тяжело создаем голевые моменты. Думаю, что "Динамо" победит с минимальным счетом 1:0", - заявил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

Результаты команд в пяти последних матчах

Алексей Михайличенко на пресс-конференции перед матчем назвал сильной стороной "Копенгагена" коллективный футбол: "Копенгаген" - это, прежде всего, хорошо физически подготовленная команда. И очень дисциплинированная. Не могу сказать, что в составе нашего соперника есть звезды, но это ровная команда, которая предпочитает коллективный футбол, а не индивидуальный".

"Копенгаген" в Twitter показал болельщикам свою раздевалку на "Олимпийском".

Se lidt flotte billeder fra Olimpiyskiy Stadium i den ukrainske hovedstad her, hvor vi torsdag kl. 21.00 dansk tid går på banen mod @DynamoKyiv! ⚽️🏟🇺🇦 #fcklive#eldkpic.twitter.com/hHQxdH0JSw — F.C. København (@FCKobenhavn) 24 октября 2019 г.

Фото с предматчевой тренировки "Динамо"

"Динамо" и "Копенгаген" ранее друг против друга не играли.

"Динамо" в двух первых турах ЛЕ набрало 4 очка. Киевляне сперва минимально обыграли "Мальме" (1:0), а затем в гостях сыграли вничью с "Лугано" (0:0). Отметим, что "Динамо" не проигрывает и не пропускает уже в семи матчах подряд во всех турнирах.

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"Копенгаген" стартовал в Лиге Европы с победы над "Лугано" (1:0), а затем сыграл вничью с "Мальме" (1:1). Имея 4 очка, "Копенгаген" пока опережает "Динамо" в таблице за счет большего количества забитых мячей.

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Главный арбитр матча - Халил Мелер из Турции.