Динамо - Копенгаген - 1:1: онлайн матча Лиги Европы
24 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве проходил матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между киевским "Динамо" и датским "Копенгагеном".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Копенгаген".
Лига Европы, групповой этап, 3-й тур
Динамо - Копенгаген - 1:1
Гол: Шабанов, 53 - Сотириу, 2
"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Де Пена (Гармаш, 80), Вербич, Беседин
"Копенгаген": Юнссон, Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо, Штаге, Зека, Фишер (Томсен, 75), Сантос (Бендтнер, 89), Сотириу, Фальк (Варела, 87)
Предупреждения: Сидорчук, Вербич, Кендзера, Беседин - Стаге
Онлайн-трансляция матча
Финальный свисток. Ничья - 1:1.
90+3 - Кендзера навесил в штрафную, а Гармаш пробил головой очень неточно.
Три минуты добавил арбитр.
89 - Сантоса меняет Бендтнер.
87 - Фалька меняет Варела.
85 - Пушечный удар от Бартолеца со штрафного - выше ворот. Опасно было.
82 - Шепелев набросил мяч на партнера в штрафной, а мог и пробить. Потеряли момент киевляне.
81 - Офсайд у Вербича во время подачи от Цыганкова со штрафного.
80 - Де Пену меняет Гармаш.
77 - Никто из датчан не замкнул подачу с углового.
75 - Фишера меняет Томпсен.
73 - Везет нашим. После удара Сантоса и рикошета от Кендзеры мяч прошел рядом со штангой.
72 - Виктор Цыганков! Лидер киевлян вышел под острым углом один на один с вратарем, но мяч в итоге нормально не достал!
70 - Беседин подыграл себе рукой после выброса мяча от Бущана.
68 - Беседин просил пенальти, но в итоге получил желтую.
67 - Кендзера прострелил, но мяч оказался у защиты датчан.
65 - Датчане успокоили игру и стараются сами атаковать.
63 - Тушит пожар Нельсон после паса на Беседина.
60 - Цыганков потерял мяч после навеса со штрафного, а мог отдавать острый пас.
58 - Бартолец желтую получил за срыв нашей атаки. Начало получаться у "Динамо"!
57 - Попов неудачно пробил головой после подачи от Цыганкова с углового.
56 - Шабанов вынес мяч после опасной подачи со штрафного.
55 - После подачи с углового от датчан "Динамо" отбилось, а во второй волне Кендзера совершил неудачный подкат и получил желтую. Штрафной исполнит "Копенгаген".
53 - Гооооооооол! Подачу со штрафного от Виктора Цыганкова замыкает ударом головой Артем Шабанов! Голкипер даже не шелохнулся! 1:1.
51 - Стаге наказан желтой за удар после свистка.
47 - Подача со штрафного от датчан завершилась слабым ударом по воротам - Бущан легко забрал мяч.
46 - Желтая Вербичу за фол в центре поля.
Второй тайм начался. Команды обошлись без замен.
Любопытно, что "Динамо" пропустило мяч впервые за 666 минут.
Перерыв. "Динамо" уступает со счетом 0:1.
45+1 - Дальний удар от Де Пены - выше ворот.
Одну минуту добавил арбитр.
45 - Цыганков мог выйти один на один, но не дотянулся до мяча.
44 - Подача с фланга от Де Пены - вынес мяч защитник. Киевляне продолжают позиционно атаковать.
41 - Де Пена после ошибки защитника мог бить, но прострелил - никто из киевлян мяч не достал.
39 - Цыганков отдал пас на Вербича в контратаке - защитник перехватил мяч.
38 - Овьедо простреливал в центр штрафной киевлян - Попов вынес мяч на угловой.
37 - Классная команда у датчан, стоит признать. Тяжело пока "Динамо" проходить защиту соперника.
34 - Классно пробил Де Пена с левой - голкипер со второй попытки фиксирует мяч.
30 - Заработали датчане штрафной и подали, но наши отбились. Правда, Де Пена в простой ситуации упустил мяч и не смог развить контратаку.
26 - В последние минуты отбивается "Динамо". Датчане очень комфортно себя чувствуют.
23 - Дважды Бущан спасает "Динамо"! Сначала после удара-парашюта, а затем Фишер пробивал с близкого расстояния. Кошмар в защите пока у киевлян.
22 - Желтая Сидорчуку за фол в центре поля. Сергей сегодня проводит не лучший матч.
18 - Ух, Де Пена мог отправлять мяч в сетку после навеса с фланга, но мяч после рикошета ушел на угловой.
16 - Часто теряют мяч динамовцы на ровном месте в центре поля. Особенно "активен" Сидорчук. Датчане молниеносно переходят в атаку.
14 - Овьедо снес Вербича, но отделался устным предупреждением.
10 - Де Пена сумел принять мяч после подачи с фланга и пробил низом - голкипер забрал мяч.
9 - Навес от Миколенко - верховую борьбу проигрывает Беседин Нельсону.
8 - Вот и шанс! Навес с фланга пошел в штрафную гостей - Беседин наносил удар головой, но не попал по воротам.
7 - Сантос прошел с мячом к штрафной и пробил - мимо ворот.
6 - Владеют мячом защитники "Динамо", но пока ничего не получается в плане продвижения вперед.
2 - Гол. Забивают датчане. Затяжная комбинация с подачей на дальнюю штангу завершилась скидкой мяча на Сотириу, который расстрелял ворота Бущана в касание - 0:1.
Стартовый свисток. Матч начался!
Команды выходят на поле. На "Олимпийском" тоже виднеется тот самый туман, который накрыл весь город.
Завершился матч во Франции, где "Александрия" сыграла вничью с "Сент-Этьеном" - 1:1. Молодцы, парни!
"Копенгаген" не останется без поддержки на "Олимпийском".
💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 #fcklivepic.twitter.com/YAgR36HTw6— F.C. København LIVE! (@FCKobenhavnLIVE) 24 октября 2019 г.
Расстановка "Динамо".
👊 Наш стартовий склад на матч проти «Копенгагена»!#FCDKLive#ДинамоКопенгагенpic.twitter.com/TLdHdaOFeU— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 24 октября 2019 г.
"Главную нашу проблему я вижу не в защите или в воротах, потому что Бущан не уступит Бойко, а в атаке - с конструктивом. Мы очень тяжело создаем голевые моменты. Думаю, что "Динамо" победит с минимальным счетом 1:0", - заявил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.
Результаты команд в пяти последних матчах
Алексей Михайличенко на пресс-конференции перед матчем назвал сильной стороной "Копенгагена" коллективный футбол: "Копенгаген" - это, прежде всего, хорошо физически подготовленная команда. И очень дисциплинированная. Не могу сказать, что в составе нашего соперника есть звезды, но это ровная команда, которая предпочитает коллективный футбол, а не индивидуальный".
"Копенгаген" в Twitter показал болельщикам свою раздевалку на "Олимпийском".
Se lidt flotte billeder fra Olimpiyskiy Stadium i den ukrainske hovedstad her, hvor vi torsdag kl. 21.00 dansk tid går på banen mod @DynamoKyiv! ⚽️🏟🇺🇦 #fcklive#eldkpic.twitter.com/hHQxdH0JSw— F.C. København (@FCKobenhavn) 24 октября 2019 г.
Фото с предматчевой тренировки "Динамо"
«Динамо» провело тренування напередодні гри з «Копенгагеном» https://t.co/pPDlaEhnXKpic.twitter.com/EGVFQXL8V3— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 23 октября 2019 г.
"Динамо" и "Копенгаген" ранее друг против друга не играли.
"Динамо" в двух первых турах ЛЕ набрало 4 очка. Киевляне сперва минимально обыграли "Мальме" (1:0), а затем в гостях сыграли вничью с "Лугано" (0:0). Отметим, что "Динамо" не проигрывает и не пропускает уже в семи матчах подряд во всех турнирах.
Динамо - Копенгаген: анонс матча Лиги Европы
"Копенгаген" стартовал в Лиге Европы с победы над "Лугано" (1:0), а затем сыграл вничью с "Мальме" (1:1). Имея 4 очка, "Копенгаген" пока опережает "Динамо" в таблице за счет большего количества забитых мячей.
Динамо - Копенгаген: прогноз букмекеров
Главный арбитр матча - Халил Мелер из Турции.