Барселона - Реал: утверждена новая дата битвы испанских грандов

Встреча лидеров испанского футбола, как и ожидалось, пройдет в декабре.

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) утвердила новую дату проведения матча 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал".

Как сообщает официальный сайт федерации, матч пройдет на стадионе "Камп Ноу" 18 декабря.

Встреча двух грандов испанского футбола должна была состояться 26 октября, но была перенесена из-за массовых акций протеста в столице Каталонии.

И "Барселона", и "Реал" выступили с предложением провести матч 18 декабря, что было принято во вниманием Комитетом по проведению соревнований RFEF.

УНИАН ранее также сообщал о том, что из-за протестов в Барселоне футболисту "Барсы" Ивану Ракитичу пришлось добираться из аэропорта пешком.