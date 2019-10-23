цей матеріал доступний українською

Барселона - Реал: утверждена новая дата битвы испанских грандов

13:36, 23 октября 2019
Футбол
42 0
Стадион Камп Ноу / REUTERS

Как сообщает официальный сайт федерации, матч пройдет на стадионе "Камп Ноу" 18 декабря.

Встреча двух грандов испанского футбола должна была состояться 26 октября, но была перенесена из-за массовых акций протеста в столице Каталонии.

И "Барселона", и "Реал" выступили с предложением провести матч 18 декабря, что было принято во вниманием Комитетом по проведению соревнований RFEF.

УНИАН ранее также сообщал о том, что из-за протестов в Барселоне футболисту "Барсы" Ивану Ракитичу пришлось добираться из аэропорта пешком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Реал#Барселона#чемпионат Испании