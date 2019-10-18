Матч Барселона - Реал перенесен на декабрь из-за массовых протестов в Каталонии

Новая дата поединка пока не утверждена.

Матч между "Барселоной" и мадридским "Реалом" на "Камп Ноу" не состоится 26 октября, как было запланировано в календаре.

Об этом сообщает издание Marca.

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Такое решение приняло руководство испанской Ла Лиги из-за массовых протестов в Каталонии.

Оба клуба были готовы встретиться в среду, 18 декабря, но такой вариант не устроил руководство чемпионата и транслятора. Тем не менее, матч должен пройти именно в декабре.

Ла Лига хочет провести игру в субботу, 7 декабря. В таком случае матчи "Реал" - "Эспаньол" и "Барселона" - "Мальорка" с этого дня будут перенесены на 4 декабря.

Специальный комитет по проведению соревнований дал всем сторонам время договориться до 10 утра понедельника. В обратном случае комитет будет принимать решение самостоятельно.

Люди протестуют после того, как Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году. Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас - 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

Стоит отметить, что "Барселона" и Федерация футбола Каталонии поддержали политзаключенных и отменили все матчи, кроме игр клуба и национальной сборной.

Ранее УНИАН сообщал, что футболист Барселоны шел из аэропорта пешком из-за каталонских протестов.