УПЛ: Мариуполь в концовке матча вырвал победу у Днепра-1

Героем матча стал Валерий Федорчук.

В матче 11-го тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" принимал "Днепр-1".

Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

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В первом тайме самый опасный момент состоялся на 37-й минуте, когда хавбек "азовцев" Горбунов нанес прямой удар со штрафного и попал в каркас ворот.

Днепряне ответили сразу после перерыва, когда Коркишко после паса Супряги не попал в створ с линии вратарской. Судьбу встречи решил эпизод на 82-й минуте: Федорчук обыгрался с Мишневым и мощным ударом отправил мяч под перекладину.

"Мариуполь" - "Днепр-1" - 1:0

Гол: Федорчук, 82

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев (Полегенько, 80), Чоботенко, Дава, Тищенко, Танковский, Федорчук, Чурко (Путря, 74), Мишнев, Горбунов, Топалов (Чех, 86)

"Днепр-1": Юрчук, Сафронов, Логинов, Гуйе (Лопыренок, 74), Шаповал, Кравченко, Когут, Чичиков (Коркишко, 33), Снижко (Батагов, 46), Назаренко, Супряга

Предупреждения: Чоботенко, Кирюханцев, Тищенко - Снижко

"Мариуполь" набрал 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. В активе "Днепра-1" 11 пунктов и восьмая строчка.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" нанес разгромное поражение "Колосу".