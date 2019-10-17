Вратарь Динамо Бойко выбыл на длительный срок

Голкипер перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи.

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко перенес операцию и не сможет выходить на поле в ближайшие полтора месяца.

Об этом сообщил главный врач "Динамо" Леонид Миронов, передает официальный сайт киевского клуба.

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Он сообщил, что на протяжении длительного времени Бойко обращался с жалобами на болевые ощущения в области позвоночника. Детальное обследование показало наличие грыжи в позвоночнике. 11 октября голкипер в Мюнхене успешно перенес операцию по удалению грыжи.

"Операция прошла очень успешно. Немецкие специалисты сообщили нам, что оперативное вмешательство прошло очень профессионально и вовремя. На следующий день Денис уже совершал прогулки в Германии, а через несколько дней вернулся в Киев. Вратарь чувствует себя хорошо, жалобы после операции исчезли. Сейчас он будет проходить специальную реабилитацию, которая займет от четырех до шести недель", - сказал Миронов.

УНИАН ранее сообщал о том, что перед матчем против "Александрии" "Динамо" столкнулось с кадровыми проблемами.