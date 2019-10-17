цей матеріал доступний українською

Вратарь Динамо Бойко выбыл на длительный срок

22:02, 17 октября 2019
Футбол
156 0
Денис Бойко будет восстанавливаться до шести недель / фото: fcdynamo.kiev.ua

Об этом сообщил главный врач "Динамо" Леонид Миронов, передает официальный сайт киевского клуба.

Читайте такжеДинамо на полгода осталось без основного защитника

Он сообщил, что на протяжении длительного времени Бойко обращался с жалобами на болевые ощущения в области позвоночника. Детальное обследование показало наличие грыжи в позвоночнике. 11 октября голкипер в Мюнхене успешно перенес операцию по удалению грыжи. 

"Операция прошла очень успешно. Немецкие специалисты сообщили нам, что оперативное вмешательство прошло очень профессионально и вовремя. На следующий день Денис уже совершал прогулки в Германии, а через несколько дней вернулся в Киев. Вратарь чувствует себя хорошо, жалобы после операции исчезли. Сейчас он будет проходить специальную реабилитацию, которая займет от четырех до шести недель", - сказал Миронов.

УНИАН ранее сообщал о том, что перед матчем против "Александрии" "Динамо" столкнулось с кадровыми проблемами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо#Денис Бойко