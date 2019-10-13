Тренер Португалии назвал главную угрозу в составе сборной Украины

Наставник португальцев похвалил Андрея Шевченко за работу.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал предстоящий поединок отбора на Евро-2020 против Украины в Киеве.

Специалиста цитирует официальный сайт телеканалов "Футбол 1/2".

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"Завтра будет игра двух высокотехничных команд с соответствующими игроками. Надо отметить работу Андрея Шевченко и тот факт, что играют много игроков "Шахтера", которые своей игрой заслужили самой лучшей оценки. Все игроки сборной Украины находятся в хорошей форме. Особенно хочу выделить Ярмоленко. Будем готовиться к любым сюрпризам", - заявил Сантуш.

Также тренер отметил, что обе команды будут бороться за победу:

"Об игре на ничью говорить нецелесообразно, ведь обе команды будут играть на победу и игра однозначно будет напряженной. Ну и не будем забывать о сборной Сербии, у которой есть несколько игр и которая имеет реальные шансы. Будем смотреть по результатам завтрашнего матча. Ко всем играм надо относиться ответственно. Но первейшая задача - выиграть именно завтра".

Напомним, сборной Украины в матче против Португалии хватит ничьей, чтобы досрочно гарантировать себе выход на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко за два тура до конца квалификации опережает Португалию на пять очков.

Матч пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 14 октября. Начало - в 21:45.

УНИАН ранее сообщал, что Португалия является фаворитом матча по мнению букмекеров.