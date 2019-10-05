Сборная Украины разгромила Нигерию и вышла в плей-офф ЧМ по мини-футболу (видео)

Украинцы забили нигерийцам восемь мячей.

Сборная Украины одержала разгромную победу над сборной Нигерии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Австралии.

Украинцы, которые из-за проблем с визами, выступают не в оптимальном составе (в заявке только одиннадцать футболистов), забили соперникам восемь мячей.

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Украина - Нигерия - 8:2

Голы: Хомин, 1, Заяц, 6, 24, Пантелейчук, 8, Харченко, 10, 33, Задорожний, 15, Цой, 25 – Хаджимохамед, 13, Кабве, 17

С двумя победами и одним поражением сборная Украины заняла второе место в своей группе, пропустив вперед сборную Румынии, у которой три победы.

Видеообзор матча был опубликован на странице World Minifootball Federation в Facebook.

В 1/8 финала украинцы встретятся со сборной Ганы. Встреча пройдет 8 октября.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче на турнире украинцы проиграли румынам.