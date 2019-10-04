"Перепробовали все": футболисты Динамо не считают ничью с Лугано плохим результатом

Игроки жалеют, что не реализовали свои моменты.

Полузащитники киевского "Динамо" Беньямин Вербич и Виталий Буяльский поделились эмоциями после ничьи со швейцарским "Лугано" (0:0) на выезде во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Игроки давали комментарии в эфире телеканала "Футбол 1".

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"Мы приехали за победой и тремя очками, но "Лугано", несмотря на то, что играло на своем поле, все время защищалось и выжидало нашей ошибки. Мы перепробовали все, но мяч просто не хотел идти в ворота. Тем не менее, одно очко в Лиге Европы - это не так уж плохо.

Большое количество брака в простых ситуациях? Поле было достаточно тяжелым. Повторюсь, мы хотели победить, но в одних играх ты ошибаешься чаще, чем в других. Жизнь продолжается, а мы лидируем в нашей группе", - отметил Вербич.

Буяльский отметил, что киевляне во втором тайме прибавили, но соперник слишком плотно оборонялся:

"В принципе мы не на все сто процентов довольны ничей. Во втором тайме мы полностью контролировали игру. Сложно играть против команды, которая всеми силами защищается. Не реализовали свои моменты. Мы знали, что когда будем их накрывать, они будут выбивать мяч в одно касание. Получилось так, что за счет этого они и создавали свои моменты. В перерыве тренер внес коррективы и у "Лугано" уже моментов не было".

"Динамо" в пятом матче подряд во всех турнирах смогло сохранить свои ворота сухими. Таким образом, после двух туров в активе у киевлян 4 очка, у "Лугано" - 1.

УНИАН ранее сообщал, что Михайличенко объяснил, почему Динамо "потеряло два очка".