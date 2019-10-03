Динамо против Шахтера: результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

Гранды украинского футбола сыграют друг против друга уже на этой стадии турнира.

3 октября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, по итогам которой были сформированы восемь пар.

В этой стадии в борьбу вступают еще шесть команд УПЛ, в том числе гранды украинского футбола "Шахтер" и "Динамо". Всего в 1/8 финала сыграют одиннадцать представителей высшего дивизиона, четыре команды из Первой лиги и один коллектив Второй лиги.

Волей жребия "Динамо" и "Шахтер" сыграют друг против друга уже на этой стадии. Матч пройдет в Киеве.

Результаты жеребьевки

"Колос" - "Ворскла"

"Минай" - "Львов"

"Николаев" - "Десна"

"Альянс" - "Горняк-Спорт"

"Динамо" - "Шахтер"

"Ингулец" - "Днепр-1"

"Мариуполь" - "Олимпик"

"Олександрия" - "Заря"

Матчи этой стадии пройдут 30 октября.

УНИАН ранее также сообщал о результатах третьего предварительного раунда Кубка Украины.