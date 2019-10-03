Динамо против Шахтера: результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины
13:19, 03 октября 2019Футбол
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Гранды украинского футбола сыграют друг против друга уже на этой стадии турнира.
Матчи 1/8 финала пройдут 30 октября / фото: ffu.ua
3 октября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, по итогам которой были сформированы восемь пар.
В этой стадии в борьбу вступают еще шесть команд УПЛ, в том числе гранды украинского футбола "Шахтер" и "Динамо". Всего в 1/8 финала сыграют одиннадцать представителей высшего дивизиона, четыре команды из Первой лиги и один коллектив Второй лиги.
Волей жребия "Динамо" и "Шахтер" сыграют друг против друга уже на этой стадии. Матч пройдет в Киеве.
Результаты жеребьевки
"Колос" - "Ворскла"
"Минай" - "Львов"
"Николаев" - "Десна"
"Альянс" - "Горняк-Спорт"
"Динамо" - "Шахтер"
"Ингулец" - "Днепр-1"
"Мариуполь" - "Олимпик"
"Олександрия" - "Заря"
Матчи этой стадии пройдут 30 октября.
УНИАН ранее также сообщал о результатах третьего предварительного раунда Кубка Украины.
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