Георгий Бущан поставил подпись под новым соглашением с киевским клубом.

"Динамо" продлило контракт с голкипером команды Георгием Бущаном.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Новое соглашение рассчитано на четыре года - до лета 2023 года.

25-летний Бущан является воспитанником "Динамо". В составе первой команды киевлян вратарь дебютировал в 2017 году.

В текущем сезоне Бущан провел три матча за "Динамо" и во всех сумел сохранить свои ворота сухими.

УНИАН ранее также сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис оценил форму команды под руководством Алексея Михайличенко.