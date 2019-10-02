Динамо продлило контракт с голкипером
11:36, 02 октября 2019Футбол
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Георгий Бущан поставил подпись под новым соглашением с киевским клубом.
Георгий Бущан в текущем сезоне провел три матча за Динамо / фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" продлило контракт с голкипером команды Георгием Бущаном.
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Новое соглашение рассчитано на четыре года - до лета 2023 года.
25-летний Бущан является воспитанником "Динамо". В составе первой команды киевлян вратарь дебютировал в 2017 году.
В текущем сезоне Бущан провел три матча за "Динамо" и во всех сумел сохранить свои ворота сухими.
УНИАН ранее также сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис оценил форму команды под руководством Алексея Михайличенко.
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