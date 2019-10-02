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Динамо продлило контракт с голкипером

11:36, 02 октября 2019
Футбол
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Георгий Бущан в текущем сезоне провел три матча за Динамо / фото: ФК Динамо Киев

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Новое соглашение рассчитано на четыре года - до лета 2023 года.

25-летний Бущан является воспитанником "Динамо". В составе первой команды киевлян вратарь дебютировал в 2017 году.

В текущем сезоне Бущан провел три матча за "Динамо" и во всех сумел сохранить свои ворота сухими.

УНИАН ранее также сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис оценил форму команды под руководством Алексея Михайличенко.

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Теги: #Динамо#Георгий Бущан