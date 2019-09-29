Тренер Вест Хэма назвал Ярмоленко "особенным игроком"

Мануэль Пеллегрини заявил, что очень доволен игрой украинца.

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини похвалил полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко, который забил три гола в шести матчах текущего сезона.

Пеллегрини прокомментировал игру Ярмоленко после матча АПЛ против "Борнмута", в котором украинец отличился голом.

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"Андрей - особенный игрок. Мы покупали его, потому что он очень техничный полузащитник, но при этом всегда на протяжении карьеры забивает голы. В прошлом сезоне ему очень не повезло - он выбыл из-за травмы ахилла, но он вернулся благодаря усердной работе", - сказал Пеллегрини, которого цитирует football.london.

"Я очень доволен его выступлениями, так как он не только забивает, но также он не теряет ни одного мяча во время матча и всегда очень много работает", - добавил тренер.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ярмоленко был признан лучшим игроком матча "Борнмут" - "Вест Хэм".