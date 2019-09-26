ФИФА ответила на обвинение в фальсификации результатов премии The Best (фото)
Международная федерация футбола (ФИФА) опровергла заявление капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры, который утверждал, что не принимал участия в голосовании по определению лучшего игрока мира по версии ФИФА и не отдавал свой голос за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
ФИФА ответила на запрос ТАСС, предоставив форму для голосования за подписью Барреры и печатью Федерации футбола Никарагуа.
Данные в документе подтверждают, что Баррера поставил на первое место Месси, на второе - форварда "Ливерпуля" Садио Мане, а на третье - нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Сам футболист утверждал, что даже не получал по электронной почте файл для голосования.
Напомним, Месси в итоге стал обладателем награды ФИФА The Best, опередив Вирджила ван Дейка и Криштиану Роналду.
УНИАН ранее также сообщал о том, что появились новые обвинения в фальсификации результатов голосования.