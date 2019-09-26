Скандал с премией ФИФА The Best: появились новые обвинения (фото)

Еще один участник голосования обвинил ФИФА в фальсификации результатов, а в Египте заявили, что ФИФА не учла голоса тренера и капитана сборной.

Еще один участник голосования по определению лучшего игрока мира по версии ФИФА заявил, что не отдавал первое место Лионелю Месси.

Главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич продемонстрировал, что голосовал не за Месси, а за Мохамеда Салаха, передает в Twitter журналист Шейх Тофик Сьену.

Лугарошич предоставил фото своей анкеты, которую отправил в ФИФА. В ней также можно увидеть, что на третье место он поставил Килиана Мбаппе, тогда как вместо него голос получил Вирджил ван Дейк, который к тому же оказался на втором месте.

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В то же время Федерация футбола Египта на своем официальном сайте заявила, что голоса капитана Ахмеда Аль-Мухаммади и тренера национальной сборной Хавьера Агирре, которые были отданы Мохамеду Салаху, не были учтены ФИФА, несмотря на то, что анкеты были отправлены вовремя.

В опубликованных полных результатах голосования от Египта присутствует только журналист. Египетская федерация расследует, почему голоса капитана и тренера не были приняты.

Как сообщал УНИАН, ранее капитан сборной Никарагуа заявил, что не принимал участия в голосовании и не знает, как его голос мог получить Месси.