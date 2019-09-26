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Скандал с премией ФИФА The Best: появились новые обвинения (фото)

14:38, 26 сентября 2019
Футбол
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Мохамед Салах / REUTERS

Главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич продемонстрировал, что голосовал не за Месси, а за Мохамеда Салаха, передает в Twitter журналист Шейх Тофик Сьену. 

Лугарошич предоставил фото своей анкеты, которую отправил в ФИФА. В ней также можно увидеть, что на третье место он поставил Килиана Мбаппе, тогда как вместо него голос получил Вирджил ван Дейк, который к тому же оказался на втором месте.

фото: twitter.com/DeSheikh1
фото: twitter.com/DeSheikh1

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В то же время Федерация футбола Египта на своем официальном сайте заявила, что голоса капитана Ахмеда Аль-Мухаммади и тренера национальной сборной Хавьера Агирре, которые были отданы Мохамеду Салаху, не были учтены ФИФА, несмотря на то, что анкеты были отправлены вовремя. 

В опубликованных полных результатах голосования от Египта присутствует только журналист. Египетская федерация расследует, почему голоса капитана и тренера не были приняты.

Как сообщал УНИАН, ранее капитан сборной Никарагуа заявил, что не принимал участия в голосовании и не знает, как его голос мог получить Месси.

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Теги: #ФИФА#Мохамед Салах