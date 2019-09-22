УПЛ: Александрия избежала поражения против Колоса

Команды обменялись голами.

Восьмой тур украинской Премьер-лиги завершил матч, в котором "Колос" принимал "Александрию".

Команды сыграли вничью - 1:1.

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На 45-й минуте "Колос" заработал пенальти, который реализовал Костышин. Гости сумели сравнять счет в середине второго тайма, когда Бабогло отправил мяч в угол ворот после подачи с углового.

"Колос" - "Александрия" - 1:1

Голы: Костышин, 45 (с пенальти) - Бабогло, 68

"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Милько, Ориховский, Ильин, Волков (Морозко, 56), Костышин (Смирный, 73), Нехтий (Кожушко, 81)

"Александрия": Панькив, Стецьков, Дубра (Бабогло, 46), Шендрик, Лучкевич, Ковалец, Гречишкин, Запорожан, Задерака (Ситало, 79), Безбородько (Третьяков, 46), Шастал

Предупреждения: Волков, Милько, Ориховский - Стецьков, Шендрик

Таким образом, "Александрия" набрала 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. "Колос" имеет 11 пунктов и идет седьмым.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу".