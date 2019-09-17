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Главный тренер Шахтера рассказал о состоянии Тайсона перед матчем с Ман Сити

20:32, 17 сентября 2019
Футбол
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Тайсон тренировался в общей группе / фото: ФК Шахтер

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру сообщил, что капитан команды Тайсон сможет принять участие в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

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Об этом Каштру сказал на пресс-конференции перед игрой.

"Проблема с Тайсоном полностью разрешена. Он полностью готов, в матче с "Ман Сити" вы увидите его на поле. Мы рассчитываем на него, как и на всех остальных наших игроков. С Тайсоном уже все хорошо", - отметил тренер.

Напомним, Тайсон получил травму головы в матче УПЛ против "Зари".

Матч "Шахтер" - "Ман Сити" пройдет в Харькове 18 сентября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, кто будет судить матч "Шахтера" и "Ман Сити" в ЛЧ.

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Теги: #Шахтер#Лига чемпионов#Манчестер Сити#Тайсон