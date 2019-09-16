Динамо установило два антирекорда в истории клуба после поражения от Десны

Киевляне провалили старт сезона.

В седьмом туре украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало черниговскую "Десну" и потерпело поражение со счетом 1:2.

Этот результат оформил сразу два антирекорда в истории столичного клуба.

Читайте такжеДинамо дома сенсационно уступило Десне в УПЛ (видео)

Динамовцы провели худший старт сезона за всю историю выступлений в чемпионате Украины. В шести стартовых турах команда сумела набрать всего восемь очков.

Кроме того, динамовцы впервые в истории клуба пропустили в семи домашних матчах подряд. В последний раз киевляне сохранили ворота на замке еще в апреле в игре с "Шахтером" (0:0).

С тех пор "Динамо" пропускало от "Зари" (1:1), "Мариуполя" (2:1), "Львова" (2:1), а в новом сезоне - от "Шахтера" (1:2), "Брюгге" (3:3), "Олимпика" (1:1) и "Десны" (1:2).

УНИАН ранее сообщал, что в России сообщили об интересе "Динамо" к главному тренеру "Спартака".