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"Убить Шахтер": футболист Манчестер Сити рассказал о настрое на матч с дончанами

13:05, 15 сентября 2019
Футбол
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Родри уверен в победе над Шахтером / фото: Sky Sports

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри заявил, что команда с особенным настроением подойдет к поединку с донецким "Шахтером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Испанского футболиста цитирует пресс-служба английского клуба.

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"Не могу сказать, верят ли в нас люди прямо сейчас, но мы всегда стремимся к победе. Сейчас проиграли "Норвичу" и знаем, что болельщики хотят большего. В нашем составе играют лучшие футболисты мира, поэтому надо исправляться.

Обычно после таких поражений ты просто убиваешь следующего соперника. Это мы и планируем сделать - убить "Шахтер". Пеп рассказывал нам об этой команде, у нас нет права на ошибку", - заявил Родри.

Поединок "Шахтер" - "Манчестер Сити" пройдет 18 сентября в Харькове.

УНИАН ранее сообщал, что капитан "Шахтера" получил жуткую травму в матче против "Зари".

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Теги: #футбол#Шахтер#Лига чемпионов#Манчестер Сити