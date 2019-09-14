"Придется ждать шанса": в испанском клубе не видят Лунина в основном составе

Тренер "Вальядолида" заявил, что Андрей Лунин будет запасным голкипером команды.

Главный тренер испанского "Вальядолида" Серхио Гонсалес заявил, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин будет запасным.

Гонсалес подчеркнул, что основным вратарем в текущем сезоне будет Жорди Масип.

"Мы полностью уверены в Масипе. Он два года провел на очень хорошем уровне. Да, Лунин очень хорошо тренируется, чем усложняет ситуацию, но сейчас мы уверены в Масипе. Пока ничего экстраординарного не произойдет, Лунину придется ждать своего шанса", - приводит слова Гонсалеса pucelafichajes.com.

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Тренер добавил, что Лунин пока будет играть только в матчах Кубка Испании:

"Знаю, что на Лунина оказывается большое давление, ведь он пришел из "Реала", но ему приходится бороться за место в основе с таким сильным голкипером как Масип. У нас в распоряжении есть два хороших вратаря, и мы должны выбирать. Сейчас Жорди основной, и он продолжит играть. В Кубке Испании будет играть Лунин".

Напомним, прошлым летом Лунин перешел в "Вальядолид" на правах аренды из "Реала".

УНИАН ранее также сообщал о том, что бывший вратарь "Реала" оценил перспективы Лунина.