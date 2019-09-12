Гол Ярмоленко признан лучшим в Вест Хэме по итогам месяца (видео)

Украинский полузащитник в августе забил свой первый гол после возвращения на поле

Гол украинца Андрея Ярмоленко в ворота "Норвича" в четвертом туре АПЛ признан лучшим забитым мячом "Вест Хэма" по итогам августа.

Об этом сообщает пресс-служба "молотобойцев".

Гол Ярмоленко победил в голосовании болельщиков.

Для украинца этот гол стал первым после травмы и первым с сентября 2018 года.

"История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации "Гол месяца" в августе", - отмечается в подписи к видео.

The story. The goal. The celebration.



There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month... ❤️ pic.twitter.com/cm5TCHoiqf — West Ham United (@WestHam) 12 сентября 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом.