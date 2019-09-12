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Гол Ярмоленко признан лучшим в Вест Хэме по итогам месяца (видео)

21:03, 12 сентября 2019
Футбол
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Андрей Ярмоленко / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба "молотобойцев".

Гол Ярмоленко победил в голосовании болельщиков.

Для украинца этот гол стал первым после травмы и первым с сентября 2018 года.

"История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации "Гол месяца" в августе", - отмечается в подписи к видео.

УНИАН ранее также сообщал о том, что полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом.

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Теги: #Андрей Ярмоленко#АПЛ#Вест Хэм