Гол Ярмоленко признан лучшим в Вест Хэме по итогам месяца (видео)
21:03, 12 сентября 2019Футбол
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Украинский полузащитник в августе забил свой первый гол после возвращения на поле
Андрей Ярмоленко / REUTERS
Гол украинца Андрея Ярмоленко в ворота "Норвича" в четвертом туре АПЛ признан лучшим забитым мячом "Вест Хэма" по итогам августа.
Об этом сообщает пресс-служба "молотобойцев".
Гол Ярмоленко победил в голосовании болельщиков.
Для украинца этот гол стал первым после травмы и первым с сентября 2018 года.
"История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации "Гол месяца" в августе", - отмечается в подписи к видео.
The story. The goal. The celebration.— West Ham United (@WestHam) 12 сентября 2019 г.
There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month... ❤️ pic.twitter.com/cm5TCHoiqf
УНИАН ранее также сообщал о том, что полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом.
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