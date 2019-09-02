В Италии заявили, что Коноплянка близок к возвращению в чемпионат Украины
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в донецком "Шахтере".
Об этом сообщил авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.
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Источник не стал раскрывать детали возможной сделки, но существует вероятность, что она состоится уже сегодня, так как 2 сентября закрывается трансферное окно в Украине.
В последнее время немецкий клуб пытался избавиться от украинца, однако его переход в турецкий "Бешикташ" не состоялся, а интерес со стороны итальянских команд не подтвердился.
Контракт Коноплянки с "Шальке" истекает в конце сезона-2019/20. Немцы хотят избавиться от игрока и таким образом разгрузить зарплатную ведомость. Евгений не является игроком основы гельзенкирхенцев.
УНИАН ранее также сообщал, что украинский вратарь Андрей Лунин перешел из "Реала" в "Вальядолид".