"Ситуация зашла в тупик": Шахтер не хочет отпускать Тайсона в Рому

Агент бразильца прокомментировал возможный трансфер.

Агент Диего Дорнеллес раскрыл подробности переговоров между "Ромой" и "Шахтером" по трансферу бразильского полузащитника Тайсона.

Слова агента приводит romapress.net.

"Ситуация зашла в тупик из-за отказа "Шахтера" вести переговоры. Они настаивают на том, чтобы "Рома" выплатила прописанные в контракте Тайсона отступные", - сказал Дорнеллес.

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По словам агента, речь идет о 30 миллионах евро.

"Еще один итальянский клуб также пытался договориться, но безуспешно", - добавил Дорнеллес.

Напомним, "Рому" на данный момент возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в ближайшее время может подписать игрока на замену Тайсону.