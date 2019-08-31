"Ситуация зашла в тупик": Шахтер не хочет отпускать Тайсона в Рому
13:14, 31 августа 2019Футбол
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Агент бразильца прокомментировал возможный трансфер.
Тайсон хочет уйти из Шахтера / фото: ФК Шахтер
Агент Диего Дорнеллес раскрыл подробности переговоров между "Ромой" и "Шахтером" по трансферу бразильского полузащитника Тайсона.
Слова агента приводит romapress.net.
"Ситуация зашла в тупик из-за отказа "Шахтера" вести переговоры. Они настаивают на том, чтобы "Рома" выплатила прописанные в контракте Тайсона отступные", - сказал Дорнеллес.
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По словам агента, речь идет о 30 миллионах евро.
"Еще один итальянский клуб также пытался договориться, но безуспешно", - добавил Дорнеллес.
Напомним, "Рому" на данный момент возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в ближайшее время может подписать игрока на замену Тайсону.
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