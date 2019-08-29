Шахтер в ближайшее время может подписать замену Тайсону

Существует вероятность, что бразилец перейдет в "Рому".

Донецкий "Шахтер" может подписать нового футболиста на позицию Тайсона, который может продолжить карьеру в "Роме".

Об этом изданию "Главред" сообщил источник из донецкого клуба.

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"Если смотреть на вещи реально, то рыночная стоимость Тайсона не должна превышать 15 миллионов евро. Руководство клуба готово расстаться с бразильцем только за 30 миллионов. В данной ситуации есть один выход - принять условия "Ромы" и отпустить Тайсона. Насильно его не удержат, тем более есть негативные примеры многих его соотечественников.

Уход Тайсона - это потеря, но его есть, кем заменить. На его позиции часто играл Дентиньо. Также на этой позиции может сыграть Фернандо, неплохо показавший себя в паре игр, а также Манор Соломон, который пока использовался чаще на правом фланге. Кроме того, на прицеле есть игрок, который в ближайшее время перейдет в наш клуб", - отметил источник.

Римлян в настоящий момент тренирует бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, для которого 31-летний бразилец является приоритетным вариантом.

Тайсон играет за "Шахтер" с 2013 года. До этого хавбек выступал за "Металлист" и "Интернасьонал". Также на счету игрока семь поединков и один гол за сборную Бразилии.

УНИАН ранее сообщал, что Тайсон попросил "Шахтер" отпустить его в другой клуб.