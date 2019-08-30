Лига Европы: результаты жеребьевки группового этапа

По итогам жеребьевки 48 команд были разбиты на двенадцать групп.

30 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2019-2020. По ее итогам 48 команд были разбиты на двенадцать групп.

Своих соперников узнали в том числе два представителя Украины - "Динамо" и "Александрия".

Результаты жеребьевки

Группа А: "Севилья" (Испания), АПОЭЛ (Кипр), "Карабах" (Азербайджан), "Дюделандж" (Люксембург)

Группа В: "Динамо" Киев (Украина), "Копенгаген" (Дания), "Мальме" (Швеция), "Лугано" (Швейцария)

Группа С: "Базель" (Швейцария), "Краснодар" (Россия), "Хетафе" (Испания), "Трабзонспор" (Турция)

Группа D: "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Русенборг" (Норвегия), ЛАСК (Австрия)

Группа E: "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия), "Ренн" (Франция), "Клуж" (Румыния)

Группа F: "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" Франкфурт (Германия), "Стандард" (Бельгия), "Витория Гимарайнш" (Португалия)

Группа G: "Порту" (Португалия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Рейнджерс" (Шотландия)

Группа H: ЦСКА (Россия), "Лудогорец" (Болгария), "Эспаньол" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия)

Группа I: "Вольфсбург" (Германия), "Гент" (Бельгия), "Сент-Этьен" (Франция), "Александрия" (Украина)

Группа J: "Рома" (Италия), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Истанбул" (Турция), "Вольфсберг" (Австрия)

Группа K: "Бешикташ" (Турция), "Брага" (Португалия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Слован" (Словакия)

Группа L: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Астана" (Казахстан), "Партизан" (Сербия), АЗ (Нидерланды)

Групповой этап Лиги Европы стартует 19 сентября и продлится до 12 декабря. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы ЛЕ, а также восемь команд, которые займут третьи места в своих группах в Лиге чемпионов.

Напомним, еще два представителя Украины "Заря" и "Мариуполь" не смогли преодолеть квалификацию Лиги Европы.

УНИАН ранее также сообщал о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.