УПЛ: Львов в ярком матче обыграл Днепр-1 (видео)

В Днепре прошел заключительный матч пятого тура чемпионата Украины

Пятый тур украинской Премьер-лиги завершился матчем в Днепре, где местный "Днепр-1" принимал ФК "Львов".

Встреча завершилась победой гостей.

"Львов" вышел вперед на 34-й минуте - после ошибки Никиты Клищука, который выбежал за пределы штрафной, но не сумел выбить мяч, подарив его сопернику. Ренан Оливейра отправил сферу в пустые ворота.

На 51-й минуте Пернамбуко удвоил преимущество гостей, получив мяч в штрафной после проникающего паса и в касание отправив его в сетку.

Но уже через пять минут Владимир Полевой отличился сильным ударом из-за пределов штрафной, а на 67-й минуте Станислав Кулиш счет сравнял.

"Днепр-1" мог выходить вперед, но Алексей Чичиков не реализовал стопроцентный момент.

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А на 87-й минуте Папа Гуйе сфолил в штрафной "Днепра-1" и заработал вторую желтую карточку. Пенальти у "Львова" реализовал Шина.

"Львов" одержал вторую победу в сезоне, набрал 6 очков и поднялся на седьмое место в таблице УПЛ. У "Днепра-1" осталось 5 очков, команда идет девятой.

"Днепр-1" - "Львов" - 2:3

Голы: Полевой, 56, Кулиш, 67 - Ренан, 34, Пернамбуко, 51, Шина, 88 (с пенальти)

"Днепр-1": Клищук, Сафронов (Романюк, 46), Гуйе, Логинов, Полевой, Батагов, Загальский (Когут, 46), Чичиков, Коркишко (Назаренко, 61), Булеца, Кулиш.

"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Квасный, Мартан, Приймак, Шина, Пернамбуко (Висенте, 71), Педро (Липе, 46), Ренан (Богунов, 54).

Удаление: Гуйе, 87 (повторное предупреждение)

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УНИАН ранее также сообщал о том, что в пятом туре УПЛ "Заря" на выезде обыграла "Карпаты".