Ворскла разгромила Колос в пятом туре УПЛ
16:04, 24 августа 2019Футбол
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Полтавчане одержали выездную победу.
Колос потерпел второе поражение в сезоне / фото: koloskovalivka.com
В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги "Колос" в Киеве принимал "Ворсклу". Встреча завершилась крупной победой полтавчан.
Дублем у победителей отметился Игорь Пердута, еще один мяч провел Юрий Коломоец.
После пяти туров в активе и у "Ворсклы", у "Колоса" по 7 очков. Перед другими матчами тура команды занимают четвертое и пятое места в таблице УПЛ.
"Колос" - "Ворскла" - 0:3
Голы: Пердута, 4, 54, Коломоец, 73
"Колос": Яшков, Зозуля, Максименко, Рябов, Черноморец, Милько, Задоя (Д. Костышин, 46), Морозко (Демченко, 67), Смирный, Волков, Нехтий (Лысенко, 46)
"Ворскла": Ткаченко, Баенко, Мартыненко, Чеснаков, Кане, Петрович, Габелок, Пердута (Козыренко, 89), Луизао, Артур (Ребенок, 74), Коломоец (Хебай, 82)
УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 5-го тура УПЛ.
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