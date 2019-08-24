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Ворскла разгромила Колос в пятом туре УПЛ

16:04, 24 августа 2019
Футбол
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Колос потерпел второе поражение в сезоне / фото: koloskovalivka.com

Дублем у победителей отметился Игорь Пердута, еще один мяч провел Юрий Коломоец.

После пяти туров в активе и у "Ворсклы", у "Колоса" по 7 очков. Перед другими матчами тура команды занимают четвертое и пятое места в таблице УПЛ.

"Колос" - "Ворскла" - 0:3

Голы: Пердута, 4, 54, Коломоец, 73

"Колос": Яшков, Зозуля, Максименко, Рябов, Черноморец, Милько, Задоя (Д. Костышин, 46), Морозко (Демченко, 67), Смирный, Волков, Нехтий (Лысенко, 46)

"Ворскла": Ткаченко, Баенко, Мартыненко, Чеснаков, Кане, Петрович, Габелок, Пердута (Козыренко, 89), Луизао, Артур (Ребенок, 74), Коломоец (Хебай, 82)

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 5-го тура УПЛ.

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Теги: #УПЛ#чемпионат Украины#Ворскла#Колос