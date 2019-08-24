Ворскла разгромила Колос в пятом туре УПЛ

Полтавчане одержали выездную победу.

В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги "Колос" в Киеве принимал "Ворсклу". Встреча завершилась крупной победой полтавчан.

Дублем у победителей отметился Игорь Пердута, еще один мяч провел Юрий Коломоец.

После пяти туров в активе и у "Ворсклы", у "Колоса" по 7 очков. Перед другими матчами тура команды занимают четвертое и пятое места в таблице УПЛ.

"Колос" - "Ворскла" - 0:3

Голы: Пердута, 4, 54, Коломоец, 73

"Колос": Яшков, Зозуля, Максименко, Рябов, Черноморец, Милько, Задоя (Д. Костышин, 46), Морозко (Демченко, 67), Смирный, Волков, Нехтий (Лысенко, 46)

"Ворскла": Ткаченко, Баенко, Мартыненко, Чеснаков, Кане, Петрович, Габелок, Пердута (Козыренко, 89), Луизао, Артур (Ребенок, 74), Коломоец (Хебай, 82)

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 5-го тура УПЛ.