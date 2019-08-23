Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 5-го тура

C 24 по 26 августа в УПЛ пройдут очередные поединки.

24, 25 и 26 августа в рамках украинской Премьер-лиги пройдут матчи пятого тура. Расписание трансляций матчей 5-го тура УПЛ 24 августа 14.00. "Колос" - "Ворскла" Трансляция: "Футбол 2" 17.00. "Александрия" - "Десна" Трансляция: "Футбол 2" Читайте такжеНазвано имя лучшего игрока 4-го тура украинской Премьер-лиги 19.30. "Динамо" - "Олимпик" Трансляция: "2+2" 25 августа 17.00. "Карпаты" - "Заря" Трансляция: УНИАН ТВ 19.30. "Шахтер" - "Мариуполь" Трансляция: "Футбол 1" 26 августа 19.00. "Днепр-1" - "Львов" Трансляция: УНИАН ТВ УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко обратился к болельщикам перед игрой против "Олимпика".

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