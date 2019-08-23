Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 5-го тура
15:05, 23 августа 2019Футбол
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C 24 по 26 августа в УПЛ пройдут очередные поединки.
Динамо проведет первый матч под руководством нового тренерского штаба / фото: ФК Динамо Киев
24, 25 и 26 августа в рамках украинской Премьер-лиги пройдут матчи пятого тура.
Расписание трансляций матчей 5-го тура УПЛ
24 августа
14.00. "Колос" - "Ворскла"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Александрия" - "Десна"
Трансляция: "Футбол 2"
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19.30. "Динамо" - "Олимпик"
Трансляция: "2+2"
25 августа
17.00. "Карпаты" - "Заря"
Трансляция: УНИАН ТВ
19.30. "Шахтер" - "Мариуполь"
Трансляция: "Футбол 1"
26 августа
19.00. "Днепр-1" - "Львов"
Трансляция: УНИАН ТВ
УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко обратился к болельщикам перед игрой против "Олимпика".
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