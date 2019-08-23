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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 5-го тура

15:05, 23 августа 2019
Футбол
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Динамо проведет первый матч под руководством нового тренерского штаба / фото: ФК Динамо Киев

Расписание трансляций матчей 5-го тура УПЛ

24 августа

14.00. "Колос" - "Ворскла"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Александрия" - "Десна"

Трансляция: "Футбол 2"

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19.30. "Динамо" - "Олимпик"

Трансляция: "2+2"

25 августа

17.00. "Карпаты" - "Заря"

Трансляция: УНИАН ТВ

19.30. "Шахтер" - "Мариуполь"

Трансляция: "Футбол 1"

26 августа

19.00. "Днепр-1" - "Львов"

Трансляция: УНИАН ТВ

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко обратился к болельщикам перед игрой против "Олимпика".

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Теги: #Динамо#Шахтер#УПЛ#чемпионат Украины