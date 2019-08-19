ФИФА представила лучшие голы по итогам 2019 года (видео)

В список авторов забитых мячей вошли Лионель Месси и Златан Ибрагимович.

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшие голы по итогам 2019 года, которые будут претендовать на специальный приз имени Ференца Пушкаша.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

В список претендентов вошли форвард "Барселоны" Лионель Месси и его коллега по амплуа из "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович.

Также на приз претендуют эффектные удары Матеуса Кунья "РБ Лейпциг", Хуана Кинтеро ("Ривер Плейт"), Аджару Нчут (женская сборная Камеруна), Фабио Квальяреллы ("Сампдория), Эми Родригес (женская сборная США), Билли Симпсон (женская сборная Северной Ирландии), Андроса Таунсенда ("Кристал Пэлас") и Даниэля Зсори ("Дебрецен").

Трое победителей выйдут в финал голосования среди болельщиков. Опрос продлится до 1 сентября.

В прошлом году приз достался нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

УНИАН ранее сообщал, что ФИФА назвала претендентов на награду лучшему футболисту года.