"Потребуется 5-6 недель": легионер Динамо перенесет операцию

Миккель Дуэлунд еще не выходил на поле в новом сезоне.

Датский легионер "Динамо" Миккель Дуэлунд перенесет операцию.

Об этом датчанин сообщил в интервью пресс-службе киевского клуба.

"Моя нога не в идеальном состоянии на данный момент. Мне потребуется операция. Без футбола буду еще 5-6 недель. По правде говоря, очень устал от этого. Я очень расстроен, так как даже не тренируюсь с командой. Досадно, что не могу помогать "Динамо". Уже хочу показать свои способности новому тренерскому штабу", - сказал Дуэлунд.

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"Психологически тяжело столько не играть. Уже жду окончания этого периода", - добавил датчанин.

Напомним, в декабре прошлого года Дуэлунд получил перелом лодыжки, после чего перенес операцию. В конце мая датчанин вернулся на поле, однако летом травмировался на сборах команды. В текущем сезоне Дуэлунд еще не выходил на поле в составе "Динамо".

Как сообщал УНИАН, ранее Дуэлунд и Карлос де Пена посетили Чернобыль.