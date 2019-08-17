Манчестер Сити с Зинченко не смог обыграть Тоттенхэм в центральном матче тура АПЛ (видео)

Украинец провел на поле всю игру.

В рамках второго тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал на своем поле "Тоттенхэм".

Команды сыграли вничью - 2:2.

Сразу три гола были забиты в первом тайме. "Горожане" вышли вперед на 20-й минуте, когда Де Брейне навесил на дальнюю штангу, а Стерлинг точно пробил головой. Спустя три минуты Ламела получил мяч и пространство, совершил проход и нанес прицельный удар в нижний угол, сравняв счет.

На 35-й минуте Де Брейне отличился еще одним ассистом, после которого результативный удар нанес Агуэро. В середине второго тайма на замену вышел вингер "шпор" Лукас Моура - бразилец уже спустя минуту вновь восстановил равновесие, когда откликнулся на подачу Ламелы с углового.

У "Сити" было еще несколько шансов добыть победу, а перед финальным свистком Жезус даже забил после скидки от Ляпорта, но арбитр зафиксировал игру рукой у игрока хозяев.

Весь матч на поле провел игрок сборной Украины Александр Зинченко, который традиционно действовал на левом фланге защиты. Зинченко несколько раз наносил дальние удары, но забить не сумел.

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 2:2

Голы: Стерлинг, 20, Агуэро, 35 - Ламела, 23, Лукас Моура, 57

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко, Де Брейне, Родри (Д. Сильва, 78), Гюндоган, Б. Силва (Марез, 80), Агуэро (Жезус, 65), Стерлинг

"Тоттенхэм": Льорис, Уокер-Питерс, Санчес, Алдервейрельд, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Лукас Моура, 56), Ндомбеле, Ламела (Ло Чельсо, 85), Кейн, Эриксен (Скипп, 90+1)

Предупреждение: Стерлинг

Таким образом, после двух туров "Ман Сити" и "Тоттенхэм" набрали по четыре очка и отстают от лидирующих "Ливерпуля" и "Арсенала" на два пункта.

УНИАН ранее сообщал, что Ярмоленко вышел на поле в АПЛ впервые с прошлого года.