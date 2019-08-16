Шевченко огласил состав сборной Украины на ближайшие матчи

В сентябре украинская сборная сыграет с Литвой и Нигерией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав команды на ближайшие матчи против Литвы и Нигерии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, вызов в сборную получили 24 футболиста.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - "Динамо"), Игорь Пластун ("Гент, Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

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Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Марлос (оба - "Шахтер").

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").

В резервный список включены динамовцы Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко и Артем Беседин, а также Евгений Шахов из итальянского "Лечче".

Против сборной Литвы Украина сыграет 7 сентября в Вильнюсе в рамках квалификации Евро-2020. Товарищеский матч с Нигерией состоится 10 сентября в Днепре.

Как сообщал УНИАН, ранее официально были утверждены товарищеские матчи сборной Украины с Нигерией и Эстонией.