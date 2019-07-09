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Полный отказ: звездный форвард не прибыл на подготовку к сезону в ПСЖ

09:42, 09 июля 2019
Футбол
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Неймар / REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба чемпионов Франции.

Клуб объявил о командном сборе, который был назначен на 8 июля, однако Неймар проигнорировал данное решение и не прибыл в расположение парижан. Теперь клуб намерен наказать форварда.

Кроме того, UOL стало известно, что бразилец уже общался со спортивным директором клуба Леонардо и заявил, что окончательно решил покинуть клуб.

По информации ряда СМИ, наиболее вероятным местом продолжения карьеры игрока является "Барселона", из которой он перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро в позапрошлом году.

В прошлом сезоне Неймар провел 28 матчей, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

Ранее УНИАН сообщал, что Неймар принял все условия испанского гранда.

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Теги: #футбол#трансферы#ПСЖ#Неймар