Полный отказ: звездный форвард не прибыл на подготовку к сезону в ПСЖ
09:42, 09 июля 2019Футбол
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Бразилец Неймар хочет покинуть клуб.
Неймар / REUTERS
Нападающий сборной Бразилии Неймар отказался прибыть в расположение "Пари Сен-Жермен" и хочет сменить команду.
Об этом сообщила пресс-служба чемпионов Франции.
Клуб объявил о командном сборе, который был назначен на 8 июля, однако Неймар проигнорировал данное решение и не прибыл в расположение парижан. Теперь клуб намерен наказать форварда.
Кроме того, UOL стало известно, что бразилец уже общался со спортивным директором клуба Леонардо и заявил, что окончательно решил покинуть клуб.
По информации ряда СМИ, наиболее вероятным местом продолжения карьеры игрока является "Барселона", из которой он перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро в позапрошлом году.
В прошлом сезоне Неймар провел 28 матчей, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.
Ранее УНИАН сообщал, что Неймар принял все условия испанского гранда.
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