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Названо имя лучшего игрока 3-го тура украинской Премьер-лиги

12:41, 12 августа 2019
Футбол
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Русин был арендован у Динамо / фото: upl.ua

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Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

По итогам голосования экспертов в борьбе за звание лучшего игрока тура Русин опередил игроков "Шахтера" Тайсона и Марлоса, Эдина Шехича из "Ворсклы" и Богдана Леднева из "Зари".

В матче против "Колоса" Русин забил гол и отдал результативную передачу, а луганчане победили со счетом 3:1.

В состав экспертного совета УПЛ вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

Русин перешел в "Зарю" из киевского "Динамо" 3 августа на правах аренды.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" в центральном матче тура уступило "Шахтеру".

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Теги: #футбол#Заря#УПЛ