Худший за 41 год: Лэмпард установил антирекорд в дебютном матче во главе Челси

Специалист неудачно дебютировал в роли тренера на "Стэмфорд Бридж".

Фрэнк Лэмпард установил антирекорд в поединке "Челси" против "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщил Twitter-аккаунт Opta Sports.

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Для специалиста это была первая официальная игра в качестве главного тренера "синих". Лэмпард стал автором худшего тренерского дебюта в "Челси" с 1978 года.

"Манчестер Юнайтед" дома сумел разгромить лондонцев со счетом 4:0. Для Лэмпарда эта игра стала первой на официальном уровне у руля "Челси".

Хуже экс-капитана "синих" дебютировал в качестве главного тренера "Челси" только Дэнни Бланчфлауэр в декабре 1978 года. Тогда лондонцы были разбиты "Мидлсбро" со счетом 2:7.

В прошлом сезоне Лэмпард возглавлял "Дерби", с которым занял шестое место во втором по силе английском дивизионе и не сумел пробиться в АПЛ через плей-офф.

Напомним, Лэмпард играл за "Челси" с 2001 по 2014 годы. Он является легендой клуба и любимцем фанатов.

УНИАН ранее сообщал, что известный бразильский футболист перешел из "Челси" в "Арсенал".