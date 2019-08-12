На матче УПЛ во Львове прозвучал трек-признание в любви Москве (видео)
11:48, 12 августа 2019Футбол
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Странный репертуар выдал диджей на стадионе "Украина".
Матч проходил на стадионе Украина / фото: ФК Карпаты
В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги львовские "Карпаты" принимали на своем поле "Мариуполь".
Матч на стадионе "Украина" завершился вничью 1:1.
Перед стартом поединка звукорежиссер, который отвечал за музыкальное сопровождение события, включил российский трек "Moscow Never Sleeps" в исполнении Тимати и DJ Smash.
Ключевая строчка композиции "Я люблю тебя, Москва", попала на видео.
В комментариях на Facebook ситуацию прокомментировал исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин:
"Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не может пройти безнаказанно".
УНИАН ранее сообщал, что в центральном матче тура "Динамо" уступило "Шахтеру" на "Олимпийском".
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