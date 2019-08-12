На матче УПЛ во Львове прозвучал трек-признание в любви Москве (видео)

Странный репертуар выдал диджей на стадионе "Украина".

В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги львовские "Карпаты" принимали на своем поле "Мариуполь".

Матч на стадионе "Украина" завершился вничью 1:1.

Перед стартом поединка звукорежиссер, который отвечал за музыкальное сопровождение события, включил российский трек "Moscow Never Sleeps" в исполнении Тимати и DJ Smash.

Ключевая строчка композиции "Я люблю тебя, Москва", попала на видео.

В комментариях на Facebook ситуацию прокомментировал исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин:

"Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не может пройти безнаказанно".

УНИАН ранее сообщал, что в центральном матче тура "Динамо" уступило "Шахтеру" на "Олимпийском".