На стадионе АЗ перед матчем с Мариуполем обвалилась крыша (фото)

Поединок может быть перенесен в другое место.

На домашнем стадионе нидерландского клуба АЗ обвалилась часть крыши.

Фото с арены опубликовал клуб в своем Twitter-аккаунте.

В результате обвала никто не пострадал, так как стадион в момент разрушения был пустым.

Пресс-служба клуба также сообщила, что в самое ближайшее время руководство будет искать альтернативное место проведения домашних поединков, если в УЕФА решат, что арена не готова принимать матчи.

15 августа АЗ должен был провести на домашнем стадионе ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против "Мариуполя" (первая игра - 0:0). Велика вероятность, что встреча команд состоится в другом месте, о котором станет известно позже.

УНИАН ранее сообщал, что главный тренер "Мариуполя" с оптимизмом оценил шансы команды пройти в следующий раунд еврокубка.