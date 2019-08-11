На стадионе АЗ перед матчем с Мариуполем обвалилась крыша (фото)
На домашнем стадионе нидерландского клуба АЗ обвалилась часть крыши.
Фото с арены опубликовал клуб в своем Twitter-аккаунте.
📢 UPDATE:— AZ (@AZAlkmaar) 10 августа 2019 г.
Geen gewonden bij instorten dak AFAS Stadion.
🔜 Meer info volgt.#AZpic.twitter.com/mVqBtHMu5h
В результате обвала никто не пострадал, так как стадион в момент разрушения был пустым.
Пресс-служба клуба также сообщила, что в самое ближайшее время руководство будет искать альтернативное место проведения домашних поединков, если в УЕФА решат, что арена не готова принимать матчи.
15 августа АЗ должен был провести на домашнем стадионе ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против "Мариуполя" (первая игра - 0:0). Велика вероятность, что встреча команд состоится в другом месте, о котором станет известно позже.
УНИАН ранее сообщал, что главный тренер "Мариуполя" с оптимизмом оценил шансы команды пройти в следующий раунд еврокубка.